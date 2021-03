Gifhorn. Der Unbekannte raste mit 167 Sachen durch die Tempokontrolle an der K 114, löschte das Licht, gab Gas und entkam so der Polizei.

Flucht in Gifhorn in dunkler Limousine wie im Gangster-Film

Die Polizei Gifhorn sucht seit der Nacht zu Samstag einen Autofahrer, der sich einer Tempokontrolle östlich von Gifhorn unerkannt entzog.

Mit der Lasermesspistole hatten sich zwei Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Gifhorn in der Nacht zum Samstag an der Kreisstraße 114, in Höhe der Einmündung Lehmweg, postiert. Um 0.55 Uhr hörten sie bereits aus weiter Entfernung ein offenbar hochmotorisiertes Fahrzeug, dass sich dem Messort mit hoher Drehzahl aus Richtung Dragenkreuzung näherte.

Fahrer fährt 167 in einer 70er-Zone

Der Wagen wurde mit 167 km/h gemessen, wobei an dieser Stelle Tempo 70 gilt. Mit der beleuchteten Anhaltekelle gaben die Polizisten dem Fahrer das Stopp-Signal. Der Fahrzeugführer ignorierte dieses jedoch und setzte seine Fahrt in Richtung Wolfsburg fort. Zudem beschleunigte er sogar noch und schaltete das Licht an seinem Auto aus, so dass die Polizisten das Kennzeichen am Heck des Fahrzeugs nicht ablesen konnten.

Es ist lediglich bekannt, dass es sich um eine schwarze Limousine handelte. Eine Sofortfahndung nach dem flüchtigen Autofahrer verlief erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen das mit hoher Geschwindigkeit fahrende Auto auf der Gifhorner Osttangente am Samstagmorgen gegen 1 Uhr aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Gifhorn, (05371) 9800.