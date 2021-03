Mädchen beschädigen Holzcarport am Wittinger Altenheim

Wittingen. Die Polizei sucht zu diesem Fall genauso Zeugen wie zu einer Trunkenheitsfahrt in Knesebeck. Beides ereignete sich am Freitagnachmittag.

Auf dem Grundstück des Altenheims in Wittingen haben am Freitagnachmittag zwei bislang unbekannte Mädchen an einem Holzcarport diverse Wände. Beide waren laut Polizei mit Fahrrädern unterwegs und haben sich in Richtung Steinhaufenacker entfernt.

Zudem ist es am Königsdamm und Elbe-Seiten-Kanal in Knesebeck am Freitagnachmittag zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Ein älterer Mann hat das betroffene Fahrzeug gesehen und Bauarbeiter informiert. Der Mann möge sich bei der Polizei melden. In beiden Fällen: (05831) 252880.

