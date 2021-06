Hauptsache bunt: die Socken sind das Markenzeichen der fünf Musiker der Gifhorner Band B and the Rattlessnakes.

Das 5. Gifhorner Straßenmusikfestival in der Fußgängerzone. Dabei präsentierten sich Künstler wie die Band B And The Rattlesnakes.

Fabian Wolschendorf, Sören Palucki, Sebastian Priebe, Björn Gasa und Winfried Hummel sind B and the Rattlesnakes.

Fabian Wolschendorf (von links), Sören Palucki, Sebastian Priebe, Björn Gasa und Winfried Hummel sind B and the Rattlesnakes.

Gifhorn. B and the Rattlesnakes stellen am Samstag „BATR One“ vor und sind heiß auf das erste Konzert nach 18 Monaten: am 2. Juli im Cappucabana in Gifhorn.