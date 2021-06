Gifhorn. Am 19. Juni wird es eine Minute lang laut: Mit dem Probealarm werden die Warnsysteme überprüft, die bei Notfällen die Bevölkerung informieren.

Dieses Symbolfoto zeigt eine Alarmsirene auf dem Dach eines Rathauses. Am Samstag wird kreisweit Probealarm ausgelöst.

Kreis Gifhorn: Am Samstag wird ab 12 Uhr der Probealarm ausgelöst

Im gesamten Landkreis wird am Samstag, 19. Juni, ein flächendeckender Probealarm zur Warnung der Bevölkerung durchgeführt. Die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle löst um 12 Uhr bei allen Sirenen einen einminütigen auf- und abschwellenden Warnton aus und sendet im Vorfeld eine Meldung an die Warn-App NINA sowie an die lokalen Radiosender. Die Aktion helfe, die Warnsysteme zu überprüfen und habe den Vorteil, die Bürger regelmäßig darüber zu informieren, wie sie sich im Notfall verhalten sollten.

Anlässe, an denen die Bürger im Ernstfall gewarnt werden: Hochwasser, extreme Wetterlage, terroristischer Anschlag

Gewarnt wird die Bevölkerung beispielsweise bei Rauchgasen infolge eines Großbrandes, Extremwetterlage, Hochwasser, Unfall im Gefahrgutbereich, terroristischem Angriff oder bei Eintritt des Verteidigungsfalles. Dann sollten Fenster und Türen geschlossen, lokale Radiosender eingeschaltet und auf Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr oder Polizei geachtet werden.

Der kreisweite Probealarm erfolgt jeweils am dritten Samstag im Januar und Juni.

