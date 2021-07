Erstes Sommernachtskonzert im Cappucabana

B & the Rattlesnakes spielten am Freitag, 2. Juli, in der Cappucabana in Gifhorn: Fabian „Fa B“ Wolschendorf, Sören „Sai“ Palucki, Sebastian „Little B“ Priebe, Björn „Big B“ Gasa und Winfried „Bumbel B“ Hummel begeisterten das Publikum zum Auftakt der Sommernachtskonzerte der Stadtjugendpflege.

Foto: Dirk Kühn / BZV