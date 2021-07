Coronafrei: Gifhorn erreicht 7-Tage-Inzidenz von 0,0

Gifhorn. Am Mittwoch meldet das RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 0,0 für den Kreis Gifhorn. In unserer Region liegt aktuell Braunschweig mit 8,8 am höchsten.

Es ist geschafft: Im Winter waren die Inzidenzwerte im Landkreis Gifhorn lange Zeit besorgniserregend, teilweise sogar im Landesvergleich unter den Top 5. Am Mittwoch, 7. Juli, meldet das Robert-Koch-Institut für Gifhorn eine 7-Tage-Inzidenz von 0,0. Am Vortag lag der Wort noch bei 0,6. 187 Personen sind bisher in Gifhorn an Corona gestorben, infiziert haben sich seitM Ausbruch der Pandemie insgesamt 6.114.

Gifhorn im Vergleich zur Region

Damit ist der Landkreis Gifhorn nun nach Helmstedt und Salzgitter die dritte Kommune in unserer Region, die schon mal einen Wert von 0,0 erreicht haben. Die aktuellen Zahlen von Mittwoch im Vergleich: Braunschweigs Inzidenz liegt bei 8,8, in Wolfsburg bei 8,0, in Helmstedt bei 4,4, in Wolfenbüttel bei 3,3, in Salzgitter bei 2,9, in Peine bei 1,5 und in Goslar bei 2,2.

Au der Intensivstation des Helios Klinikums Gifhorn wird kein Patient mehr behandelt.

