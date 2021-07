Streit um Schadensersatz für gestohlenen Gifhorner Oldtimer

Um den Wert eines Oldtimer-Traktors ging es jetzt in einem Verfahren am Oberlandesgericht. Der Käufer aus dem Landkreis Gifhorn hatte für 35.000 Euro einen Lanz-Traktor aus dem Baujahr 1935 erworben. Das Fahrzeug ließ er zunächst beim Verkäufer stehen, der es auf einem Sportflugplatzgelände für mehrere Tage im Freien abstellte. Dort wurde es von Unbekannten entwendet. Von seiner für den Traktor abgeschlossenen Vollkaskoversicherung bekam der Käufer 62.500 Euro. So hoch hatte er ihn versichert, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts.

Unversicherter Schaden

Da das landwirtschaftliche Oldtimer-Fahrzeug aber nach Ansicht des neuen Besitzers noch viel mehr wert gewesen sei, klagte er gegen den Verkäufer auf Ersatz des unversicherten Schadens in Höhe von 87.500 Euro. Damit hatte er aber laut Oberlandgericht nur in Höhe von 10.000 Euro Erfolg.

Der 9. Zivilsenat kam zwar zu dem Ergebnis, dass dem Käufer grundsätzlich ein Anspruch auf Schadensersatz zustehe. Der Verkäufer habe seine Pflichten aus dem Verwahrungsvertrag grob fahrlässig verletzt, indem er das auch ohne Schlüssel jederzeit startbereite Sammlerfahrzeug für mehrere Tage und Nächte unbeaufsichtigt im Freien abstellte, ohne es gegen Diebstahl zu sichern.

Unterschiedliche Gutachten

Der Käufer könne aber lediglich Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro verlangen. Er habe nicht bewiesen, dass der von ihm gekaufte Traktor-Oldtimer ein bestimmter, höherwertiger Typ („H8“) gewesen sei. Die Wertschätzung beruhe auch auf der übereinstimmenden Angabe der hinzugezogenen zwei Sachverständigen zum Erhaltungszustand des Fahrzeugs. Zwar kamen die Gutachter am Ende zu unterschiedlichen Bewertungen des Traktors. Dies hinderte den Senat aber nicht an der Schätzung des dem Käufer entstandenen Schadens auf 72.500 Euro, die er durch Mittelung der von den Sachverständigen gefundenen Wertangaben vornahm.

ra

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de