Friedhof Tappenbeck bekommt auf Westseite einen neuen Zaun

Tappenbeck. In der Gemeinderatssitzung wird der Sachstand zum Spielplatz im Neubaugebiet thematisiert– und Kritik des Bürgermeisters an der Samtgemeinde laut.

Der Friedhof im Mittelweg soll auf der Westseite einen neuen Zaun bekommen. Doch weil das von Bürgermeister Ronald Mittelstädt (WTB) ausgesuchte Angebot in puncto Material und Optik nicht überall auf Gegenliebe stieß, stimmte der Tappenbecker Rat am Donnerstag in seiner Sitzung dafür, weitere Angebote zum Vergleich einzuholen. „Wir sollten einen Friedhof nicht einzäunen wie eine technische Anlage“, fand Kai Schneider (WTB), der als Beispiel das Regenrückhaltebecken im Spatzenring nannte. Fraktionskollege Achim Kohn hingegen störte die Optik weniger. Kosten wird der Zaun etwa 10.000 Euro.

Zum Thema Spielplatz im Neubaugebiet Tappenbeck Süd in der Straße Bockstreue, der als Ersatz für den Spielplatz im Birkenweg errichtet wird, brachte Rouven Wessel (WTB) die Mitglieder auf den aktuellen Stand der Dinge. Gemeinsam mit Achim Kohn sei er gerade dabei, die vielen Kataloge zu wälzen und sich einen Überblick zu verschaffen, um voraussichtlich im Oktober erste Vorschläge präsentieren zu können. Sobald eine grobe Linie steht, welche Spielgeräte ein Muss sind, soll von Fachfirmen ein detailliertes Angebot für den gesamten Spielplatz angefordert werden. Wessel rechnet mit einer Fertigstellung im März beziehungsweise Eröffnung im Mai 2022. Norbert Schubert (WTB) zufolge würden sich Eltern einen Abenteuerspielplatz im Ort wünschen.

In den Mitteilungen des Bürgermeisters teilte Ronald Mittelstädt dann gegen die Samtgemeindeverwaltung aus. Er kritisierte die aus seiner Sicht schlechte Zusammenarbeit mit der Verwaltung und machte auch in puncto Finanzen seinem Ärger Luft. „Wenn ich sehe, wie das Geld zum Fenster rausgeschmissen wird, wird mir übel.“ Die Abgaben für die Gemeinden stiegen, allein in Tappenbeck sei die Samtgemeindeumlage von 1,1 auf 1,4 Millionen angewachsen. Als einzig großes Projekt als Gegenleistung für all die Ausgaben falle Mittelstädt in den vergangenen Jahren nur das neue Feuerwehrhaus in Bokensdorf ein.

Zudem prangerte er den Umgang der Samtgemeinde mit dem Thema Kindergartenplätze an. So habe er der Verwaltung wie gewünscht eine Fläche genannt, auf der grundsätzlich ein weiterer Waldkindergarten wie der in Barwedel möglich wäre. Gedacht hat er an ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück im Norden Richtung Bokensdorf/Jembke. Dort gebe es auch einen Unterstand. Rückmeldung habe er bis heute keine bekommen – angesichts der Dringlichkeit des Themas in seinen Augen ein Unding. Wessel kritisierte in diesem Zusammenhang wiederum, dass Mittelstädt die Anfrage nicht auch an die anderen Ratsmitglieder zwecks weiterer Optionen weitergeleitet hatte.

Auch die Tatsache, dass die Gemeinde neun Jahre auf ihre Eröffnungsbilanz warten musste, störte ihn. Für 20211 liege diese nun tatsächlich vor – eine eigens dafür beauftragte Fremdfirma hatte sich schließlich um diese Aufgabe gekümmert, um die Sache zu beschleunigen. Nun müssen die restlichen von 2012 bis heute nachgezogen werden.

Mittelstädt teilte darüber hinaus mit, dass 120 Bäume gegen den Eichenprozessionsspinner behandelt wurden, das Ziffernblatt an der Kirchturmuhr erneuert wird und dass die Baustellenampel auf Höhe des Restaurants „Sicilia“ bis spätestens Ende des Monats weichen wird.

