Polizei rät Kindern im Kreis Gifhorn, den ersten Schulweg zu üben

Der Beginn des nächsten Schuljahres ist in greifbarer Entfernung. Daher rät die Polizei Gifhorn in einer Mitteilung, dass Kinder jetzt in den Ferien den Weg zur Schule und zurück schon einmal üben sollten, da momentan wenig Verkehr herrscht.

Eltern sollten die Wege mit ihren Kindern abgehen, danach eine Fahrradfahrt ins Auge fassen. Mögliche Gefahren sollten erklärt werden, das sichere Überqueren der Straße geübt werden. „Lassen Sie sich am Ende der Übungsphase von Ihrem Kind zur Schule bringen, quasi als erste Prüfung“, rät Christoph Nowak, Pressesprecher der Polizei.



