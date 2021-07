Sieben Streifenwagen der Polizei waren seit Samstagabend in die Suche nach dem vermissten Kästorfer eingebunden. (Symbolfoto)

Suchaufruf per Radio Diakonie Kästorf vermisst dementen Bewohner

Eine Woche nach der glimpflich ausgegangenen Vermisstensuche nach einem dementen 71-Jährigen ist am Samstag erneut ein Mensch verschwunden. Laut Polizei Gifhorn hat die Kästorfer Diakonie am Sonnabend gegen 17 Uhr den 65-jährigen Bewohner einer Einrichtung vermisst gemeldet. Der Mann ist ebenfalls dement. Seit Sonntagvormittag laufen Rundfunkdurchsagen, damit die Bevölkerung die Augen offen hält.

Die Suche lief nach der Vermisstenmeldung zügig an

Die Polizei selbst hatte bereits am Samstagabend mit einer groß angelegten und auch weiträumigen Suche begonnen. Laut Auskunft der Inspektion ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Außerdem durchkämmten sieben Streifenwagen der Dienststellen im Kreis das Suchgebiet, dass sich von Kästorf ausgehend in den ländlichen Nordkreis erstreckt: Bis Ummern, Wahrenholz und in die Gemeinde Sassenburg.

Der vermisste Mann ist zu Fuß unterwegs und ohne Orientierung. Immerhin: Medikamente fehlen ihm laut Polizei akut nicht.

