Zwei Häuser mit Mietwohnungen für Senioren sollen an der Brackstedter Straße in Jembke bis 2023 entstehen. Jens Mohrmann vom Planungsbüro Peters Schulz GmbH in Schneflingen stellte Mitte Juli in der OBS-Mensa Weyhausen im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung ein paar Details zu den Grundrissen vor.