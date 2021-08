Gifhorn. Am Samstag meldet das Land Niedersachsen sechs Neuinfektionen für den Landkreis Gifhorn. 55 akute Fälle gibt es derzeit.

Corona in Gifhorn

Corona in Gifhorn Gifhorn: 6 Neuinfektionen, 1 Patient auf der Intensivstation

Sechs Neuinfektionen meldet das Land Niedersachsen auf Basis der Angaben durch das RKI auf seiner Homepage für den Landkreis Gifhorn am Samstag. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 6.276 Gifhorner mit dem Coronavirus infiziert. Zwei der in den vergangenen Tagen hinzugekommenen Neuinfektionsfällen sind beispielsweise auf den Ausbruch in Wolfsburgs Discothek Esplanade zurückzuführen, wie unserer Zeitung vom Gifhorner Gesundheitsamt bestätigt wurde (wir berichteten).

Die 7-Tage-Inzidenz im Gifhorn liegt aktuell bei 24,9. Laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) werde derzeit nach langer Zeit wieder ein Patient auf der Intensivstation behandelt. Er werde invasiv beatmet.

Mehr als 180.000 Erst- und Zweitimpfungen gegen Corona verabreicht

183.089 Corona-Schutzimpfungen wurden bisher verabreicht, darunter 82.601 Zweitimpfungen.

55 akute Fälle verteilen sich auf die Städte Gifhorn (16) und Wittingen (11), die Sassenburg (3), das Boldecker Land (7), Brome (8), Isenbüttel (2), den Papenteich (2) und Wesendorf (6).

dak

