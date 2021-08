Kommunalwahl: Briefwahl in GF

Kommunalwahl: Briefwahl in GF Kommunalwahlen – Briefwahlbüro Gifhorn ab Montag geöffnet

Am neuen Standort im Cardenap direkt neben der Tourist-Information ist ab Montag, 16. August, das Briefwahlbüro der Stadt Gifhorn geöffnet. Wahlberechtigte können dort bis 10. September, 13 Uhr, an der Kommunalwahl teilnehmen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr und am Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr.

Für die Briefwahl sind der Personalausweis und die Wahlbenachrichtigung mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigungen wurden bereits an die rund 33.000 Berechtigten verschickt und werden in den kommenden Tagen zugestellt.

Alternativ können Briefwahlunterlagen auch postalisch über die Wahlbenachrichtigung oder online unter www.stadt-gifhorn.de (Stichwort Bürgerorientiert/Wahlen/Briefwahlen) beantragt werden.

