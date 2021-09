Klimastreik FFF-Demo führt in Gifhorn bis in den Schlosshof

Rednerinnen und Redner haben im Braunschweiger Land an die Politik appelliert. In Wolfenbüttel waren circa 500 Teilnehmende auf der Straße. Video: Katharina Lohse, Karl-Ernst Hueske, Thomas Stechert, Barbara Benstem, Tanja Reeve. Schnitt: Tanja Reeve

Fridays For Future in Braunschweig, Wolfsburg, Wolfenbüttel, Peine

Fridays For Future in Braunschweig, Wolfsburg, Wolfenbüttel, Peine

Beschreibung anzeigen

Gifhorn. Fridays for Future streikt von 15 Uhr an mit einem Marsch durch die Stadt und erinnert an die knapp werdende Zeit zur Rettung vor dem Klimawandel.