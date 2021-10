136 Gifhorner Grundschüler sind beim „Stadtradeln“ dabei

Bürgermeister Matthias Nerlich (Dritter von rechts) überreichte die Preise an die Gewinner des Stadtradelns 2021.

Beliebt war das „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses in diesem Jahr unter Gifhorner Grundschülern. Die Stadt hatte gezielt die Grundschulen angesprochen, um möglichst viele Schülerinnen und Schüler aus der Stadt zum Mitradeln zu bewegen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Das sei gelungen. Bürgermeister Matthias Nerlich ehrte vor dem Rathaus die Siegerteams der Grundschulen, die jeweils eine Vertretung geschickt hatten. „Ich finde es toll, dass wir mit unserer Aktion so viele Schülerinnen und Schüler dafür begeistern konnten, mit dem Rad in die Schule zu fahren“, lobte Nerlich mit Blick auf die 136 Teilnehmenden der Jahrgänge 2, 3 und 4, sowie die vielen Lehrkräfte, Eltern und Erstklässler, die sich in eigenen Unterteams organisiert hatten.

Mit dem Fahrrad zur Schule – dafür gibt es Gutscheine

Als Dankeschön für ihr Engagement überreichte Nerlich den Grundschulteams Preise, die eine Reihe von Gifhorner Unternehmen gestiftet hatten. Der 3. Preis ging mit je einem Buchgutschein der Buchhandlung Dänzer an die 2. Klasse der Adam-Riese-Schule, die 3. Klasse der Wilhelm-Busch-Schule und die 4. Klasse der Albert-Schweitzer-Schule.

Der 2. Preis mit je einer „Kleinen Spielekiste“ (der Preis wurde von Kaufhaus Schütte und der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg gestiftet) ging an die 2. Klasse der Wilhelm-Busch-Schule, die 3. Klasse der Albert-Schweitzer-Schule und die 4. Klasse der Astrid-Lindgren-Schule.

Sieger des Stadtradelns freuen sich über eine große Spielekiste

Der 1. Preis mit je einer „Großen Spielekiste“ (Preis unterstützt von Kaufhaus Schütte und Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg) ging an die 2. Klasse der Astrid-Lindgren-Schule, die 3. Klasse der Astrid-Lindgren-Schule und die 4. Klasse der Michael-Ende-Schule. Die Verlosung unter allen aktiven Teilnehmenden hatte bereits zuvor stattgefunden.

