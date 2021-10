Ausbildungsplatzinitiative „Hallo Zukunft“ ist erfolgreich

„Ich bin noch immer überwältigt von der großen Resonanz. Ich freue mich riesig über den Erfolg von ,Hallo Zukunft’, die gute Zusammenarbeit mit den anderen ausbildenden Betrieben und die breite Unterstützung. Das Konzept kommt bei Schülern und Ausbildern an. Wir machen weiter, versprochen“, sagte die Initiatorin und ehemalige IHK-Präsidentin Aline Henke nach dem besonderen Azubitag in der Samtgemeinde Hankensbüttel.

Ausbildung in der Region

Die Chefin der Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung (HK), die selbst über 50 Kontaktgespräche mit Schülern führte und diese auf die verschiedensten Berufe im eigenen Hause aufmerksam machte, freut sich schon auf den nächsten Termin am 24. September 2022, um wieder Schülern der Region die Ausbildungsmöglichkeiten in der Heimat aufzuzeigen.

Die HK und 30 weitere Ausbildungsbetriebe, die insgesamt 65 Berufe und duale Studiengänge anboten, hatten regen Zulauf. Das lag nicht zuletzt daran, dass sich die Ausbildungsbetriebe selbst in ihrem eigenen Umfeld vorstellten. Im Gegensatz zu Ausbildungsmessen waren die Schüler direkt im Betrieb und konnten sich dort nach ihren Fähigkeiten an verschiedene Aufgaben heranwagen.

Sie erstellten Blumengestecke, hämmerten an Steinen beim Steinmetz, lernten den Kindergartenbetrieb kennen oder schauten dem Bäckermeister über die Schulter. Mit Lorenz stellte sich sogar ein größerer Industriebetrieb vor. Insgesamt wurden 420 Kontaktgespräche in allen beteiligten Unternehmen geführt, in denen es natürlich in der Hauptsache um Berufsorientierung und -ausbildung ging.

Studiengänge gefragt

„Auch die Berufe mit den Studiengängen waren sehr gefragt“, so Grit Schneider aus der HK-Geschäftsführung. Sie begrüßte Interessenten, die teilweise mit ihren Eltern aus dem gesamten Landkreis Gifhorn bis hin nach Vorsfelde in die Samtgemeinde gekommen waren. Und es kam sogar schon zu Abgaben von Bewerbungen oder es wurde Probearbeiten vereinbart.

Begleitet wurde die Veranstaltung auch von Lehrern aus benachbarten Schulen, Berufsberatern aus der Agentur für Arbeit und Jobbörse, Stabstelle für Integration beim Landkreis Gifhorn sowie Jugendförderung Gifhorn. Im Rahmen eines Gewinnspiels mit attraktiven Preisen konnten sich die Teilnehmer mit einem Selfie aus dem besuchten Betrieb beteiligen, indem sie das Foto auf verschieden Netzwerken veröffentlichen.

red

