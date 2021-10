Die Feuerwehr Bechtsbüttel räumte am Sonntag nach dem Zugunfall in Höhe des Bahnübergangs Thuner Weg in der Feldmark auf. Der Unfall selbst ereignete sich auf freier Strecke weiter nordöstlich. Der Zug kam nach einer Notfallbremsung südwestlich des Übergangs zum Stehen.