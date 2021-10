Zu einem besonderen Übungsdienst in Form eines Schnuppertages lud die Freiwillige Feuerwehr Bechtsbüttel am 23. Oktober 2021 Erwachsene ein, um neue Mitglieder zu generieren. An unterschiedlichen Stationen durften sie dann verschiedene Szenarien durchspielen. Atemschutzgeräteträgerwart Alexander Ozolins und seine Stellvertreterin Kim Röger halfen den Teilnehmern beim Anprobieren der Ausrüstung und zeigten im Rahmen einer Belastungsübung, wie man sich mit einem Strahlrohr in einem verqualmten Gebäude orientiert und sicher vorwärts bewegt.