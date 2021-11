Gifhorn. In Gifhorn ereignete sich ein kleiner Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung. Verletzte gab es keine. Es rückten rund 25 Feuerwehrkräfte aus.

Brand Kellerbrand in Gifhorn: Feuerwehr löscht unter Atemschutz

Zu einem Kellerbrand ist es am Donnerstagabend in Gifhorn gekommen. Der kleine Brand ereignete sich gegen 14.49 Uhr in der Braunschweiger Straße. „Vor einer Kellertür war ein kleines Feuer mit großer Rauchentwicklung. Wir haben es unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät gelöscht“, berichtet Einsatzleiter Lothar Bunk.

Danach wurde der Kellerbereich gründlich mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Die über zehn Personen in dem Geschäfts- und Wohnhaus waren nicht mehr in Gefahr, da die Türen zum Wohnbereich den Rauch nicht durchließen. Auch der Schaden ist gering. Im Einsatz waren rund 25 Feuerwehrleute aus Gifhorn und Neubokel, ein Rettungswagen und der Orga-Leiter vom DRK. Die Polizei sperrte die Straße halbseitig.

