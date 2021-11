Feuerwehr Feuer im Kreis Gifhorn: Garage brennt in Meine lichterloh

Die Feuerwehr rückte am Samstagnachmittag zu einer brennenden Garage in Meine aus.

Meine. Eine Garage geriet in Meine am Samstagnachmittag in Brand. Die Feuerwehrkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen.