Lkw verliert 100 Liter Öl im Kreis Gifhorn

Ein Lkw hat am späten Dienstagabend, 31. November, auf einem Autohof am Ruhmrischkamp in Rothemühle im Kreis Gifhorn eine große Menge an Öl verloren. Einsatzkräfte rückten aus und konnten den Großteil des Öls in Auffangbecken umpumpen, berichtet die Feuerwehr.

Der Lastwagen hatte bei Ankunft der Feuerwehr bereits etwa 100 Liter Öl verloren. Die Ursache war vermutlich zu schnelles Überfahren einer Bodenwelle. Der gesamte Öl-Tank des Lastwagens war aufgerissen. Nachdem die Feuerwehr den Großteil des Öls umgepumpt hatte, konnte eine Fachfirma sich um das verbliebene Öl sowie die Reinigung der Straße kümmern.

red

