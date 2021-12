Autounfall in Gifhorn: Frau ist verletzt

Gifhorn. Ein Autounfall mit einer verletzten Frau hat sich am frühen Samstagabend, 4. November, ereignet. Die Unfall-Ursache ist bisher noch unbekannt.

Ein Verkehrsunfall hat sich in Gifhorn auf der Osttangente Ecke II. Koppelweg am frühen Samstagabend, 4. November, ereignet. Nach Angaben der Polizei wurde eine 35-jährige Frau verletzt. Ein 39-jähriger Fahrer eines Tesla wollte aus Richtung Wolfsburg in den II. Koppelweg einbiegen, als es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem aus der Gegenrichtung kommenden VW Polo kam.

Ersthelfer konnten den Unfallort absichern und die verletzte Frau bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgen. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Beide Fahrzeuge erlitten erheblichen Schaden und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An der Kreuzung mündend in den II Koppelweg kam es bereits im vergangenen Jahr zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

