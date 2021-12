An der Hauptstraße in Osloß werden seit Ende November 2021 die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut.

Bushaltestellen in Osloß Bushaltestellen-Umbau ist größter Ausgabeposten für Osloß in 2022

Mit 447.500 Euro stellt die Gemeinde Osloß das meiste Geld im kommenden Jahr in den Haushalt für den Umbau der Bushaltestellen mit Kasseler Borden im Ort ein. Seit Montag vergangener Woche regeln Baustellenampeln den Verkehr halbseitig. Auf diesem dicken Batzen bleibt die Gemeinde aber nicht sitzen, denn 75 Prozent der Kosten werden von der Landesnahverkehrsgesellschaft als Förderung getragen. Viel Geld wird 2022 auch in die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses (50.000 Euro), in die Spielplätze (15.000 Euro), die Gehwegverlängerung zur neu entstehenden Querungshilfe an der Hauptstraße (20.000 Euro), stabilere beziehungsweise vandalismussicherere Absperrungen auf den Feldwegen sowie in einen Häcksler für den Kommunaltrecker fließen.

Laut Bürgermeister Axel Passeier (SPD) stehen den Einnahmen mehr Ausgaben gegenüber, sodass der Haushalt nicht ausgeglichen ist. Das Defizit werde aber durch ausreichend liquide Mittel gedeckt werden können. Und er betonte im Gespräch mit der Rundschau nach der digitalen Ratssitzung am Dienstagabend, dass an den freiwilligen Zuschüssen für Vereine, die auf 15.500 Euro festgesetzt sind, nicht gerüttelt wird. „Das wird gar nicht diskutiert.“

Neuer Gemeinderat erweitert Ausschüsse um weitere Themen

Mehrheitlich stimmte das kürzlich neu zusammengesetzte Gremium der Umbenennung der drei Fachausschüsse zu. Die neuen Namen lauten nun Ausschuss für Generationen, Sport, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit (Vorsitzender ist Frank Roth), Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und Liegenschaften (Andrea Sammann) sowie Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (Klaus Dumschat).

„Vor dem Hagen“ – weiter Warten auf Baugenehmigung für 5. Stadtvilla mit integriertem Bioladen

Dem Vorschlag des Investors Teja Schönberger, die einzige Straße durch das neue Baugebiet „Vor dem Hagen“ an Hauptstraße Schlossallee zu nennen, fand der Rat für ein Dorf wie Osloß zu hoch gegriffen. Er entschloss sich pragmatisch, die Straße nach dem Namen des Baugebietes zu benennen. Dort hat der andere Investor, die Dornieden-Gruppe, Anfang vergangener Woche den Spatenstich für die 25 Reihenhäuser getätigt, die als Eigentum verkauft werden. Zugleich überreichte sie einen Scheck in Höhe von 2000 Euro an die Archivgruppe des Dorfgemeinschaftsfördervereins.

Fünf Stadtvillen mit 37 Wohneinheiten zur Miete realisiert Schönberger auf der westlichen Seite des Baugebietes. Auf die Baugenehmigung des Landkreises für das fünfte Mehrfamilienhaus, in dessen Erdgeschoss ein Bioladen einziehen soll, wartet der Investor noch immer.

In puncto Glasfaser sei Passeier selbst jeden Mittwoch auf der Baustelle unterwegs und bespreche mit dem Projektleiter über mögliche Probleme und informiere sich über den Stand der Dinge. Zudem berichtete der Bürgermeister, dass an der Grundschule im Zuge der Bushaltestellenumgestaltung eine grüne Insel auf Höhe der Einfahrt zum Dorfgemeinschaftshaus entsteht.

