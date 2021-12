Gifhorner Fitnessstudio liebäugelt mit Testzentrum als Standbein

Gifhorn. Die Einführung von 2G-Plus kostet Sportstudios, Friseure, Kosmetiker und Co. viel Zeit und Geld. Wir haben uns im Kreis Gifhorn mal umgehrt.

Geimpft oder genesen zu sein, reicht nicht mehr aus: Wer dieser Tage ins Fitnessstudio, zum Friseur oder zur Kosmetikbehandlung möchte und noch keine Booster-Impfung vorweisen kann, benötigt einen aktuellen Corona-Test.

„Seit Einführung von 2G-Plus kommen mit täglich 200 Sporttreibenden etwa 50 Prozent weniger Mitglieder. Bei manchen ist es Vorsicht, bei etlichen aber Frust über die Testpflicht trotz Impfung“, sagt Studioleiter Toni Forderung von Injoy-Fitness in Gifhorn. „Die Lockerung für Geboosterte hat die Lage etwas verbessert, denn die Lust auf Sport ist höher denn je.“ Für die Testungen, die in einem separaten Bereich stattfinden, hat das Injoy extra einen Mitarbeiter abgestellt. „Wir führen täglich bis zu 150 Testungen durch und stellen darüber Bescheinigungen aus“, berichtet Forderung. Der Vorrat an Test-Kids geht langsam zur Neige. „Zudem fassen wir die Eröffnung eines Testzentrums ins Auge.“ Eine entsprechende Anfrage wurde bereits gestellt.

Frisör: Arbeit unter jetzigen Bedingungen mental und körperlich extrem anstrengend

„Ein neuer Lockdown wäre wirtschaftlich eine Katastrophe“, sagt Sven Bäse, der seit 21 Jahren einen Friseursalon in Gifhorn betreibt und Schriftführer der Friseurinnung Gifhorn-Wittingen ist. „Für alle, die körpernahe Dienstleistungen erbringen, ist es körperlich wie mental ungeheuer anstrengend – den ganzen Tag mit Maske und kein Ende absehbar.“

Ohne Test kein Haarschnitt. Tun sich die Kunden schwer damit? „Nein, aber die Verunsicherung ist groß und allein deshalb steht das Telefon den ganzen Tag nicht still“, berichtet der Friseurmeister. „Ältere haben vermehrt Probleme, an Testtermine heranzukommen und sie sind heilfroh, dass sie bei uns den Test machen können.“ Noch hat Bäse davon genug in der Schublade, die er den Kunden zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellt. Aber auch seine Reserven sind endlich – und Nachschub ist kaum zu bekommen. „Keiner meckert, aber viele sind traurig, müde und enttäuscht über die neusten Entwicklungen.“

So weit wie bei Bäse geht der Service im Kosmetik-Studio von Bianca Schneider in Wasbüttel nicht. „Den Selbsttest an der Tür müssen die Kunden mitbringen und entsprechend früher kommen“, berichtet sie. „Absagen hatte ich deswegen bislang kaum.“

