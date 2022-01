Helios hebt Besuchsverbot auf und eröffnet Teststation in Gifhorn

Gifhorn. Am 10. Januar nimmt es den Betrieb auf. Termine werden online gebucht. An den Standorten Wittingen und Gifhorn sind Besuche wieder erlaubt.

Zu den derzeit 24 aktiven Testzentren im Landkreis, von denen zuletzt in Meine auf dem Edeka-Parkplatz eine Teststation eröffnet hatte, gesellt sich jetzt auch eine Station im Helios-Klinikum Gifhorn. In einem abgetrennten Bereich der Cafeteria können Bürger ab Montag, 10. Januar, per Antigen-Schnelltest kostenlos auf eine akute Covid-19-Infektion testen lassen.

Termine können online unter https://clinxident.de/buchung/helios-gifhorn gebucht werden. Nach der Buchung eines Termins erhalten Bürger per E-Mail einen QR-Code zur Anmeldung des Tests. 15 Minuten nach dem Abstrich wird ihnen ihr Testergebnis wieder per E-Mail zugeschickt. Die Registrierung ist auch noch vor Ort per QR-Code möglich.

Das Corona-Testzentrum im Helios Klinikum Gifhorn, Campus 6, 38518 Gifhorn, ist montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Abstrich-Ergebnis liegt laut Mitteilung der Klinik nach rund 15 Minuten vor. „Schnelltests stellen neben der Impfung einen der wichtigsten Bausteine zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dar. Sie helfen uns, Infizierte ohne Symptome frühzeitig zu identifizieren und Kontakte zu unterbrechen und nachzuverfolgen. Deshalb haben wir uns entschieden, den Bürgerinnen und Bürgern aus Gifhorn und der Region, aber auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, sich auch in unserem Haus testen zu lassen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern“, wird Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn zitiert.

Besuchverbote an den Standorten Wittingen und Gifhorn gelockert – es gilt 3G-plus

Zudem hebt Helios das pandemiebedingt verhängte Besuchsverbot ab Montag, 10. Januar, an seinen Standorten Gifhorn und Wittingen auf. Bedeutet: Angehörige dürfen in Gifhorn ab dann montags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr zu Besuch kommen, in Wittingen sind Besuche montags bis freitags von 10 bis 16.30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 15 Uhr erlaubt.

Es gilt die 3G-Plus-Regel. Besucher müssen also unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus einen negativen Testnachweis eines offiziellen Testzentrums mitbringen. Akzeptiert werden ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder ein PCR-Test, der maximal 48 Stunden zurückliegt. Zulässig ist ein Besucher pro Patient pro Tag. Ein Selbsttest von Zuhause ist nicht erlaubt.

Wer das Klinikum betritt, darf keine Erkältungssymptome ausweisen. Ein Selbsttest von Zuhause ist nicht erlaubt. .„Wir wissen, dass wir unseren Patientinnen und Patienten und ihren Familien mit unserem generellen Besuchsverbot viel abverlangt haben. Wenn nahe Verwandte zu Besuch ins Krankenhaus kommen dürfen, fördert das die Genesung. Gleichzeitig appellieren wir aber an alle Angehörigen, ihre Besuche auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren“, wird Klinikchef Matthias Hahn zitiert.

Außerdem ist für alle Besucher das Tragen einer FFP-2-Maske ohne Ventil Pflicht.

