Rund 700 Menschen haben am Montagabend in Gifhorn gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert – die meisten ohne vorgeschriebene FFP-2-Maske. Am Bahnübergang Braunschweiger Straße stoppte die Polizei den Demonstrationszug und forderte die Teilnehmer auf, Masken aufzusetzen.