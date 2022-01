Gifhorn bekommt neuen Impfstützpunkt in Turnhalle der Lebenshilfe

Gifhorn bekommt einen neuen Impfstützpunkt, in dem ab Montag, 17. Januar, gebündelt Corona-Schutzimpfungen verabreicht werden.

Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch in einem Pressebericht mitteilt, werde damit seit der Schließung des Impfzentrums in der Gifhorner Stadthalle am 30. September 2021 nun wieder eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet. In der Turnhalle der Lebenshilfe Gifhorn in der Straße Im Heidland sollen künftig mehrmals pro Woche Termine angeboten werden. „Dabei werden je nach Bedarf bis zu fünf Impfzüge eingesetzt“, heißt es in dem Schreiben.

Den Anfang machen Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren

Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson&Johnson für Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen. Los geht es am 17. und 18 Januar mit zwei separaten Impfterminen ausschließlich für Kinder von fünf bis elf Jahren.

Speziell für den Impfstützpunkt ausgewiesene Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung und der Weg zur Anmeldung ist ausgeschildert. „Mein großer Dank gilt allem voran der Lebenshilfe Gifhorn, die uns auf der Suche und in der Einrichtung unseres Impfstützpunktes tatkräftig unterstützt hat und weiterhin wird“, fasst Landrat Tobias Heilmann zusammen. „Wir stehen gemeinsam für ein weiteres Ankurbeln der Impfkampagne und für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger ein. Es ist sehr lobenswert, dass uns die Lebenshilfe ihre Turnhalle aus diesem Grund auch mietfrei nutzen lässt. Diese Solidarität und dieses Gemeinschaftsgefühl sind wichtige Faktoren im Kampf gegen das Coronavirus.“

In Eigenleistung errichtete die Lebenshilfe laut Mitteilung die Innenausstattung. Hierzu gehören die Impfstraßen und -kabinen, aber auch der als „Wohnzimmer“ titulierte Wartebereich mit Ohrensesseln und Fernseher.

Tickets für die Impftermine können über das Impfportal des Landes Niedersachsen unter https://www.impfportal-niedersachsen.de/ oder über die Landes-Hotline unter (0800) 9988665 gebucht werden. Alle Informationen zur Corona-Impfung sind auch auf der Homepage des Landkreises Gifhorn unter https://www.gifhorn.de/derlandkreis/oeffentlichkeitsarbeit/corona/ erhältlich.

Unterschied zwischen Impfzentrum und Impfstützpunkt liegt in der Auslastung

Die Bezeichnungen Impfstützpunkt und Impfzentrum klingen zwar ähnlich, unterscheiden sich jedoch in den jeweiligen Kapazitäten. Zu Zeiten des Impfzentrums in der Stadthalle lag die Hauptverantwortung für die Corona-Impfung noch in den Händen der Landkreise und kreisfreien Städte. Somit musste die Kreisverwaltung auch die Hauptlast der Impfkampagne tragen und wurde entsprechend durch das Land Niedersachsen versorgt. Im Impfzentrum in der Stadthalle wurden im ersten Halbjahr 2021 bis zu 6.000 Impfungen pro Woche durchgeführt.

Mit der Schließung der Impfzentren durch das Land Niedersachsen Ende September 2021 hat das Land auch die Hauptverantwortung für die Impfkampagne von den Landkreisen auf Hausärzte, Betriebsärzte und Kliniken als sogenanntes Regelsystem übertragen. Dadurch trug die Kreisverwaltung nicht länger die Hauptlast, sondern unterstützte das Regelsystem mit mobilen Impfteams (MITs), richtete also ein ergänzendes Angebot ein.

Für diese MITs hat die Kreisverwaltung nun mit Unterstützung der Lebenshilfe Gifhorn den Impfstützpunkt im Heidland eingerichtet, um wieder eine zentrale Anlaufstelle für die Corona-Impfung zu schaffen. Hierfür werde eine andere Begrifflichkeit gewählt, da der Impfstützpunkt – bedingt durch die genannten Vorgaben des Landes Niedersachsen – nicht die gleiche Auslastung haben könne wie damals das Impfzentrum in der Stadthalle, erläutert die Verwaltung abschließend.

Wichtig: Wegen der großen Fläche des Kreisgebiets werden unabhängig von dem neuen Impfstützpunkt im gesamten Landkreis weiterhin zusätzliche Impftermine angeboten.

dak/red

