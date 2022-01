93 CDU-Mitglieder waren am Dienstagabend ins Gasthaus Pasemann nach Emmen gekommen, um ihren Kandidaten für die Landtagswahl im Oktober zu wählen. Der 24 Jahre alte Lena-Sophie Laue aus Ummern und der 49 Jahre alte Jörg Böse, Bürgermeister in Ehra-Lessien zeigten sich kämpferisch, am Ende setzte sich Laue mit 65 Stimmen gegen Böse mit 28 Stimmen durch. CDU-Kreisvorsitzender Andreas Kuers und Europaabgeordnete Lena Düpont gehörten zu den ersten Gratulanten.