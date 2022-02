Gemeinderat Tappenbeck Verkehrschaos in Stahlbergstraße: Das schwebt Tappenbeck vor

Der Bauausschuss und der Rat der Gemeinde Tappenbeck kamen am Montag im Sitzungssaal in der Stahlbergstraße für Beratungen und Beschlussfassungen zusammen.

Gifhorn. Die Gemeinde investiert in diesem Jahr unter anderem in Gehwegsanierung und die Planung des neuen Spielplatzes in der Bockstreue.