Am Freitagvormittag schleppten Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich (links) und Dirk Heverhagen noch Kartons mit Medikamenten für einen Hilfstransport nach Korssun, am Samstag fuhren sie mit Marco Lehner und Karsten Hoffmann nach Zosin an der polnisch-ukrainischen Grenze, um dort neun Frauen und Kinder aus der Partnerstadt abzuholen.