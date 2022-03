Hankensbüttel. Ein Auto mit fünf Insassen ist Sonntagnacht in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Der Wagen kollidierte mit mehreren Bäumen und einem Zaun.

Fünf Menschen sind in der Nacht zu Sonntag durch einen Unfall im Landkreis Gifhorn verletzt worden. Rettungswagen brachten sie in verschiedene Krankenhäuser. (Symbolbild)

Polizei Gifhorn Verkehrsunfall in Hankensbüttel: fünf Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Celler Straße in Hankensbüttel haben sich am Sonntag fünf Menschen verletzt. Laut Polizei kam ein Auto gegen 2 Uhr in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, wo der Wagen mit Bäumen und einem Grundstückszaun kollidierte.

Alle fünf Insassen – im Alter zwischen 17 und 20 Jahren – wurden verletzt. Lebensgefahr bestünde allerdings nicht, heißt es von Gifhorns Polizei. Alle Personen wurden mit Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Polizisten stellen Alkoholwert bei Fahrer fest

Bei dem mutmaßlichen Autofahrer, einem 18-Jährigen aus dem Landkreis Rotenburg, stellten die Polizisten eine Alkoholbeeinflussung fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen – sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf zirka 11.000 Euro.

red

