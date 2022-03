Drömling soll Unesco-Biosphärenreservat werden: Antrag gestellt

Gifhorn. Nach dem niedersächsischen Beschluss muss einer aus Sachsen-Anhalt erfolgen. Es sind 34.070 Hektar in Sachsen-Anhalt, 11.300 Hektar in Niedersachsen.

Nun sind die Kraniche wieder in der Region angekommen. Man sieht bereits recht viele Kraniche auf den Feldern, insbesondere in Wolfsburg und im Drömling.

Der Drömling soll Unesco-Biosphärenreservat werden: Das haben sich 2016 die Landesregierungen der benachbarten Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt vorgenommen. Am Montag hat das niedersächsische Kabinett grünes Licht für die Einreichung des Antrags gegeben, wie die Niedersächsische Staatskanzlei mitteilt. Nach dem niedersächsischen Beschluss muss noch ein Beschluss aus Sachsen-Anhalt erfolgen. Der Antragserstellung sei eine intensive Zusammenarbeit der Umweltministerien beider Länder, der betroffenen Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Börde, Altmarkkreis Salzwedel und der Stadt Wolfsburg sowie der Biosphärenreservatsverwaltung Drömling Sachsen-Anhalt und die Beteiligung der einzelnen Gemeinden vorausgegangen.

Der Drömling könne zukünftig für Projekte zum Biodiversitäts- und Klimaschutz stehen

Der mehrere hundert Seiten starke Antrag umfasse eine genaue Beschreibung des Gebietes und seine Entwicklungspotenziale für einen besiedelten Natur- und Kulturraum im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen dieser Landschaft. Die einzigartige Niedermoorlandschaft im Drömling erfülle in idealer Weise die Voraussetzungen des Unesco-Programms „Mensch und Biosphäre“. In Unesco-Biosphärenreservaten sollen Natur- und Landschaftsschutz und die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen zusammengebracht werden. Das soll die kulturelle Identität stärken und regionale Wertschöpfung ermöglichen. Der Drömling könne zukünftig – im Sinne einer Markenbildung – für Projekte und Initiativen zum Biodiversitäts- und Klimaschutz stehen. Für beides habe der Naturraum ein besonderes Potenzial.

Vereinbarung zur gemeinsamen Verwaltung des länderübergreifenden Unesco-Biosphärenreservats

„Die Auszeichnung des Drömlings durch die Unesco ist eine Chance für die Region. Wir wollen hier eine Modellregion entwickeln, die Biodiversität, Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften zusammenbringt“, so sind sich die beiden zuständigen Minister, Professor Dr. Armin Willingmann und Olaf Lies, einig. Mit dem Antrag wollen die Minister beider Länder auch eine Vereinbarung zur gemeinsamen Verwaltung des länderübergreifenden Unesco-Biosphärenreservats unterzeichnen. Die Biosphärenreservatsverwaltung erhalte in diesem Rahmen personelle und finanzielle Ressourcen, um Aufgaben der Gebietsbetreuung, der Umweltbildung, Beratung und Regionalentwicklung auch für den niedersächsischen Gebietsteil zu übernehmen. „Die Antragstellung ist der erste wichtige Schritt auf dem Weg zum Biosphärenreservat Drömling. Wir als SPD im Landkreis Gifhorn hatten dieses Vorhaben in unserem Kreiswahlprogramm verankert, weil wir darin eine wichtige Chance für die Zukunft dieses besonderen Gebiets sehen. Wir hoffen sehr, dass dem Antrag entsprochen wird“, wird der Gifhorner Landtagsabgeordnete und SPD-Vorsitzende Philipp Raulfs in einer Mitteilung des SPD-Unterbezirks Gifhorn zitiert.

red

