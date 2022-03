Immer wieder montags: In Gifhorn haben sich auch in der letzten März-Woche wieder knapp 300 Menschen zu Versammlungen getroffen.

Montagsdemo 300 Personen bei Montagsdemos in Gifhorn

Insgesamt rund 300 Personen haben sich in Gifhorn am Montagabend zu Demonstrationen und Kundgebungen versammelt. Wie die Polizei berichtet, trafen sich etwa 50 Personen um 19.30 Uhr auf dem Marktplatz, um für Solidarität in der Pandemie zu werben.

Ab 18.30 Uhr begann auf dem Schillerplatz eine Versammlung unter dem Motto „Transparenter politischer Dialog“. Nach einer Anfangskundgebung kam es zu einem Aufzug über die Bodemannstraße, die Lindenstraße, die Herzog-Franz-Straße und den Steinweg bis zum Marktplatz. Diesem schlossen sich gut 240 Personen an. Nach einer Abschlusskundgebung endete die Versammlung gegen 20:40 Uhr wieder auf dem Schillerplatz. Nach Angaben der Polizei kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Wenige Corona-Verstöße

Im Laufe der Veranstaltung wurden gegen einzelne Teilnehmende Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsens eingeleitet, die Anzahl liegt im einstelligen Bereich.

