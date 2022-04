Museum in Müden öffnet Türen wieder

Das Heimatmuseum Müden/Aller öffnet von April bis Oktober mit neuen Öffnungszeiten wieder seine Pforten. Das Museum ist jeden ersten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Gruppenbesucher können sich jederzeit unter (05375) 6782 bei Christhardt Meyer anmelden.

Der Eintritt beträgt für Einzelbesucher 2 Euro, Gruppen ab 15 Personen zahlen 1,50 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Außerdem ist das Museum an allen Aktionstagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Aktionstage sind am 15. Mai zum internationalen Museumstag, am 28. August zum Dreschfest und am 27. November zum Weihnachtsmarkt.

red

