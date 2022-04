Oster-Accessoires in der Lebenshilfe Gifhorn

Am Samstag, 2. April, können in der Gifhorner Lebenshilfe Live (Steinweg 10) kreative Oster-Accessoires in der Zeit von 10 bis 13 Uhr erstanden werden. Die Ehrenamtlichen Carin Scholz und Andrea Schlegel haben diese in liebevoller Handarbeit gebastelt.

Der Erlös soll Menschen mit Beeinträchtigung zugute kommen. Das Angebot reicht dabei von bunt bemalten Ostereiern, frühlingshaften Blumensträußen, selbstgemachter Konfitüre bis hin zu ideenreichen Basteleien. Wer also noch auf er Suche nach einem österlichen Präsent ist und dabei gleichzeitig Gutes tun möchte, ist zum Reinschauen und Stöbern eingeladen.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die Räumlichkeiten im Steinweg gibt es aufgrund der Coronapandemie ein entsprechendes Hygienekonzept, das von den Ehrenamtlichen umgesetzt wird. Maximal elf Personen können gleichzeitig und nur mit Tragen einer Maske die Räumlichkeiten betreten. Das Warten lohnt sich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de