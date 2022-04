Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall bei Meinersen

Am 29. März setzte ein silberfarbener Mercedes bei Meinersen zu einem gefährlichen Überholmanöver an – die Polizei sucht nun nach der Fahrerin oder dem Fahrer. (Symbolbild)

Die Meinerser Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am 29. März zwischen Meinersen und Leiferde einen Unfall verursacht hat, aber weitergefahren ist.

Auf der Landesstraße 283 aus Richtung Leiferde wollte gegen 17.25 Uhr ein 44-Jähriger ein anderes Auto samt Anhänger überholen. Bei dem Überholvorgang näherte sich von hinten ein silberfarbener Mercedes Benz und fuhr „in dritter Reihe“ an beiden Fahrzeugen vorbei. „Hierbei kam es zwischen den beiden überholenden Autos und dem Anhänger zum Zusammenstoß“, berichtet die Polizei.

Der silberfarbene Mercedes Benz entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. „Das Fahrzeug dürfte frische Beschädigungen an der Beifahrerseite aufweisen.“ Am Wagen des 44-Jährigen entstand ein Schaden von zirka 4.000 Euro, am Anhänger des anderen Wagens ein Schaden von etwa 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich an die Polizei Meinersen, 05372 9785-0.

Unbekannte werfen Scheibe in Wittingen ein

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Wittingen eine Fensterscheibe eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes in der Innenstadt zerstört. Die Täter warfen einen zirka ein Kilogramm schweren Backstein durch eine Scheibe des Hauses Kreyenberg in der Lange Straße 59 und entfernten sich anschließend vom Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei Wittingen unter (05831) 252880 entgegen.

red

