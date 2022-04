Weyhausen. Die Täter sind in der Nacht zu Dienstag in den Kiosk im Laischeweg eingedrungen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei Gifhorn bittet um Hinweise zu einem Einbruch in einen Kiosk in Weyhausen, der sich Anfang der Woche zugetragen hat. (Symbolbild)

Polizei Gifhorn Gifhorns Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Weyhäuser Kiosk

Zu einem schadensträchtigen Einbruch ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Weyhausen gekommen. So berichtet es Gifhorns Polizei. Unbekannte verschafften sich demnach gewaltsam Zugang zu einem Kiosk im Laischeweg.

Aus diesem stahlen sie Tabakwaren, Bargeld und ein Wertgelass – der dadurch entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Täter entkamen nach der Tat unerkannt, der Tatzeitraum liegt zwischen 18 Uhr am Montagabend und 4 Uhr am Dienstagmorgen. Zeugen und Hinweisgeber, die auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden sich unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn.

red

