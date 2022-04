Freiwillige Feuerwehr Auto kracht gegen Stromkasten in Meinersen – Wehr ohne Energie

Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Meinersen in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag. Sie wurde gegen 22.50 Uhr alarmiert.

Das erste Problem stellte sich, wie Pressesprecher Carsten Schaffhauser, mitteilt sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Feuerwehrhaus da. Der Unfall hatte sich in unmittelbarer Umgebung des Feuerwehrhauses ereignet.

Ein Autofahrer, laut Polizei ein 20-Jähriger aus der Samtgemeinde Meinersen war gegen einen Stromkasten gefahren, auch das Feuerwehrhaus war ohne Strom. So mussten sich die Einsatzkräfte im Dunkeln umziehen, die eigentlich elektrischen Rolltore wurden von Hand geöffnet. Der zugrundeliegende Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben um 22.12 Uhr. Der Autofahrer sei mit seinem Fahrzeug vom Bambergsweg kommend über die Straße Am Eichenkamp gefahren und in einen Stromkasten gefahren.

Supermarkt ohne Strom – Kühlkette unterbrochen

Dabei habe sich die Ölwanne des Fahrzeuges aufgesetzt. Anschließend setzte er seinen Weg in Richtung Hauptstraße fort und fuhr von dort in Richtung Ahnsen. Bis zur Okerbrücke zog sich die Ölspur. Diese streute Meinerser Feuerwehr ab. Außerdem zog die Feuerwehr noch in der Nacht eine Fachfirma hinzu, um die Fahrbahn zu reinigen. Gegen 0.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Doch nicht nur die Feuerwehr war ohne Strom. Auch ein angrenzender Lebensmittelmarkt war betroffen, so dass es zu Unterbrechungen in der Kühlkette kam. red

