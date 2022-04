Flüchtlingshilfe Papenteich bittet Bürger um Kontaktaufnahme

Papenteich. Solidarität und Hilfsbereitschaft: In der Samtgemeinde Papenteich werden Maßnahmen umgesetzt, die bisher kaum denkbar waren.

Seit mehreren Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Ein Krieg, den sich in Europa niemand vorstellen konnte. Es ist ein Krieg, der unschuldige Menschenleben fordert sowie unzählige verletzte und traumatisierte Menschen mit sich bringt, die Hilfe bedürfen und bei der Flüchtlingshilfe Papenteich die nötige Hilfe bekommen.

Die Solidarität und die Hilfsbereitschaft sind riesig. Spendensammlungen werden organisiert, Hilfstransporte finden statt, Busse und private Pkws fahren an die Grenze und holen die Menschen ab. Um es den hier ankommenden Menschen möglichst einfach zu machen, werden kurzfristig Maßnahmen umgesetzt, die bisher kaum denkbar waren.

„Das ist beeindruckend und beweist, dass man aus der Vergangenheit einiges gelernt hat. Wir zeigen in Notsituationen gemeinsam Tatkraft, Mut und Entschlossenheit“, erklären die Verantwortlichen der Flüchtlingshilfe Papenteich.

Angesichts des großen Leids und der Zerstörung sei das tröstlich und bestätige ganz deutlich: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. „An dieser Stelle möchten wir deshalb besonders die zuständigen Politiker an die vielen anderen Geflüchteten erinnern, von denen jeder Einzelne auch Schlimmes erlebt hat oder immer noch erlebt, beispielsweise an der EU-Außengrenze. Auch diese Menschen dürfen bitte nicht vergessen werden. Es steht uns nicht zu, Geflüchtete in Menschen 1. und 2. Klasse einzuordnen.“

Mehr und mehr Ukrainer kommen nun auch im Papenteich an. Derzeit sind rund 70 Personen bekannt. Viele wurden von der Flüchtlingshilfe bereits mit Kleidung und Sachspenden versorgt – und bei den benötigten Anträgen für Leistungen ehrenamtlich unterstützt.

„Leider kommt es immer mal wieder zu Problemen mit Dokumenten, die zum Anmelden benötigt werden und auch zu Verzögerungen oder langen Bearbeitungszeiten bei den Behörden. In der Folge werden Leistungen erst verspätet ausgezahlt“, so die Verantwortlichen, die Wohnungsgeber und private Gastgeber in der Samtgemeinde bitten, „sich bei uns zu melden. Wenn wir einen besseren Überblick haben, können wir auch Hilfe leisten.“

Der Kontakt sollte möglichst per E-mail an info@fluechtlingshilfe-papenteich.de erfolgen. Alternativ telefonisch unter der Rufnummer (01525)6228643.

