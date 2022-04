Gold schürfen beim Goldwasch-Camp in Gifhorn

Goldrausch in Gifhorn – am 14. und 19. April kann im Historischen Museum Schloss Gifhorn Gold gewaschen werden.

„Goldrausch in Gifhorn – im Goldwasch-Camp des Historischen Museums Schloss Gifhorn“: Bei der Ferienaktion der Geowissenschaftlichen AG im Historischen Museum Schloss Gifhorn können sich Interessierte nun genau in so einen Rausch waschen.

Man glaubt es kaum, aber die ungeheuren Sand- und Kiesmassen, die mit den Gletschern während der Eiszeit aus Skandinavien abgelagert wurden, führten neben vielen interessanten Gesteinen und Mineralkörnern auch metallische Goldflitter mit. „Nuggets“ – also größere Goldkörner – sind die extreme Ausnahme.

Wer möchte da nicht selbst einmal echtes Gold waschen? Am 14. April um 11 Uhr und am 19. April um 14.30 Uhr ist das Goldwasch-Camp am Historischen Museum Schloss Gifhorn geöffnet. Unter fachkundiger Anleitung werden die Kinder an das Thema Goldwaschen herangeführt und können gleich das Erlernte mit der Waschpfanne in die Praxis umsetzen.

Selbstverständlich darf dann die Ausbeute auch mit nach Hause genommen werden und zum Abschluss gibt es ein Goldwasch-Diplom. Die Aktion richtet sich an Kinder zwischen 8 und 14 Jahren. Der Kostenbeitrag beträgt 5 Euro pro Kind. Die Goldwaschausrüstung wird von der Geowissenschaftlichen AG gestellt.

Im Museum und beim Goldwaschen gilt weiterhin die Maskenpflicht und die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb sollten sich alle interessierten Kinder und Jugendlichen schnell per (05371)9459106 oder E-mail an a.thiele@museen-gifhorn.de anmelden. Weitere Informationen erhalten alle, die den Goldrausch erleben möchten bei Anette Thiele, Museumspädagogin Historisches Museum Schloss Gifhorn.

red

