Unbekannte beschädigen Werkstatt in Leiferde – und filmen sich

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstag eine Werkstatt in der Dorfstraße in Leiferde beschädigt. Gifhorns Polizei berichtet, dass die Unbekannten sich abends gegen 21.35 Uhr an einem Fenster aus Glasbausteinen zu schaffen machten. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete und filmte sie dabei.

Einer der Täter warf zudem einen Knallkörper durch das bereits beschädigte Fenster in den Innenraum der Werkstatt. Polizeiangaben zufolge filmten sich die drei Personen selbst bei der Tat.

Wer Hinweise geben oder Angaben zu den drei Tätern machen kann, soll sich bei der Polizei Meinersen unter (05372) 97850 melden.

