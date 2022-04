Neue Kita in Gifhorns Hohem Feld eröffnet im Herbst

So soll die neue Kindertagesstätte für 75 Kindergartenkinder und 30 Krippenkinder im Neubaugebiet Hohes Feld in Gifhorn aussehen. Bauherrin ist die Stiftung Diakonie Kästorf.

Bis zu 105 Kinder werden demnächst im Neubaugebiet „Hohes Feld“ in zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen betreut. Der Startschuss für die Bauarbeiten der neuen Kindertagesstätte, die die Diakonie auf dem insgesamt 3000 Quadratmeter umfassenden Gelände errichtet, fällt noch in diesem Monat, wenn die Grundplatte gegossen wird. Offizieller Spatenstich ist am 3. Mai geplant. Zum Richtfest am 28. Juni soll die Grundkonstruktion stehen, der eingeschossige Holzbau soll dann ab Herbst dieses Jahres den Betrieb aufnehmen. Damit legt die Diakonie einen Sprint hin, der durch ein Baukastensystem bei der Holzkonstruktion möglich wird.

Fast jeder Schritt liegt in der Hand der Stiftung Diakonie Kästorf: Das zur Dachstiftung gehörende Immobilienmanagement Vicinitas Diakonische Quartiersentwicklung gGmbH hat die Planungen und Entwürfe des Kita-Baus übernommen, deren Architekten Stefan Gottschlich und Mathias Büchler die Projektsteuerung in den Händen halten. Träger und Betreiber wird die Stephansstift Kindertagesstätten und Familienzentren gGmbH, die ebenfalls zum Verbund der Dachstiftung Diakonie gehört. Frisches Essen aus regionalen Zutaten kommt von der hauseigenen Diakonischen Servicegesellschaft Kästorf, die schon einige Kitas und Schulen verpflegt.

Regionales Holzbauunternehmen setzt das Baukastensystem des eingeschossigen Baus um

Und auch beim Bau des Gebäudes sowie der Gestaltung des Außengelände werde auf Nachhaltigkeit und Regionalität geachtet, schreibt das Unternehmen. Das Holzbauunternehmen Schaab Holzbau aus Baddeckenstedt im Kreis Wolfenbüttel hat die Außen- und Innenwände der Holzkonstruktion in ihren Produktionshallen gefertigt, gedämmt und auf LKW geladen, die vor Ort mithilfe von Baukränen miteinander verknüpft werden, erläutert die Diakonie. Die Verkleidung der Außenfassade geschieht in Form einer Holzschalung, auf dem Dach wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. Maler- und Elektroendinstallationen wuppen die Diakonischen Betriebe selbst.

Erzieher und Sozialassistenten werden jetzt schon gesucht

Die Baukosten belaufen sich nach aktuellem Stand auf etwa 3,4 Millionen Euro. Ausgebildete Erzieher und Erzieherinnen sowie Sozialassistenten und Sozialassistentinnen können sich ab sofort initiativ unter www.dachstiftung-diakonie.de bewerben.

red

