Gifhorns Kreisbrandmeister Thomas Krok tritt zurück

Gifhorns Kreisbrandmeister Thomas Krok tritt von seinem Amt zurück. In einem Schreiben an Landrat Tobias Heilmann hat er um seine Entlassung aus dem Ehrenamt zum 31. Juli 2022 gebeten. Der Grund: Wegen einer neuen berufliche Herausforderung muss er wegziehen. „Als Kreisbrandmeister müsste ich jedoch mit Wohnsitz im Landkreis Gifhorn vor Ort ständig präsent sein“, erklärt Thomas Krok, der derzeit in Ehra-Lessien wohnt.

Landrat: Thomas Krok hat Feuerwehren enorm weiterentwickelt

Er ist seit August 2014 im Amt, war erst im Juni 2020 vom Kreistag für eine zweite Amtsperiode berufen worden. Zuvor hatte er sich bei der Wahl gegen Herausforderer Wolfgang Dreinerth knapp durchgesetzt. „Damit verliert der Landkreis Gifhorn einen hochengagierten Kameraden, der mit unermüdlichem Einsatz für die Feuerwehren im Kreis eingetreten ist“, schreibt der Kreis.

Unter seiner Führung habe die Kreisfeuerwehr eine beachtliche, positive Entwicklung genommen, findet Landrat Tobias Heilmann. „Unter anderem wurde unter seiner Führung das Kreisfeuerwehrkonzept aufgesetzt, ein neues Ausbildungskonzept verabschiedet, neue Einsatzfahrzeuge beschafft und die Atemschutzwerkstatt in der Feuerwehr-Technischen Zentrale erneuert. Dies sind nur einige Beispiele aus einer sehr erfolgreichen Amtszeit.“

Kroks Stellvertreter übernehmen Kroks Posten bis zur Neuwahl

Wie geht es jetzt weiter? Ab 1. August 2022 werden die beiden Stellvertreter das Amt bis zur Neuwahl kommissarisch bekleiden. Anfang September sollen Führungskräfte, Feuerwehren und Kreisverwaltung bei einer Dienstversammlung einen Vorschlag für einen Nachfolger machen. Endgültig berufen wird der neue Kreisbrandmeister dann durch den Gifhorner Kreistag.

red

