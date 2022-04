Der Ortsausgang Parsau in Richtung Rühen wird voll gesperrt

Ab Freitag, 22. April, wird der Ortsausgang Parsau in Richtung Rühen voll gesperrt. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch in Wolfenbüttel hin. Grund sind Arbeiten an der neu zu errichtenden Querungshilfe im Rahmen des laufenden Radwegebaus.

Im Zuge der Vollsperrung wird der Asphalt im Fahrbahnbereich aufgenommen und inklusive hergestellter Verbreiterung für die Querungshilfe neu asphaltiert. Im Zeitraum der Vollsperrung soll ebenfalls die Asphaltierung des neuen Radwegs zwischen Rühen und Parsau erfolgen. Die Umleitung für den Verkehr aus Richtung Wolfsburg in Richtung Wittingen erfolgt über die L 291 nach Tiddische, die K 99 nach Bergfeld und nach Parsau zurück auf die B 244 nach Wittingen. Aus Wittingen kommend erfolgt die Umleitung gegenläufig.

Der Verkehr aus Grafhorst kommend kann über die K 32 nach Parsau zurück auf die B 244 fahren. Aus Wittingen kommend ist diese Umleitung für den Schwerlastverkehr gesperrt. Die Arbeiten im Zuge der Vollsperrung sollen bis Mitte Mai abgeschlossen sein. Im Anschluss erfolgen noch Restarbeiten unter Einengung der Fahrbahn mit Ampelregelung. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de