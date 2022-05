Unfall im Kreis Gifhorn: Auto fährt alkoholisierten Mann an

Während es tagsüber nur vereinzelt zu nennenswerten Vorfällen am Vatertag im Kreis Gifhorn kam, musste die Polizei am Abend auch aufgrund des zunehmenden Alkoholkonsums mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen einleiten, schreibt sie in einer Mitteilung.

In Wasbüttel ereignete sich gegen 13.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein betrunkener Fußgänger leicht verletzt wurde. Eine 13-köpfige Gruppe von Heranwachsenden hatte sich am Ortseingang Wasbüttel, aus Richtung Isenbüttel kommend, am Fahrbahnrand niedergelassen und die vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer mittels gebastelter Schilder mit der Aufschrift „Ihr hupt, wir trinken!“ zum Hupen animiert, so die Polizei. Ein 19-jähriger Calberlaher aus der Gruppe trat unvermittelt auf die Fahrbahn, als eine 20-jährige Wolfsburgerin mit ihrem PKW in die Ortschaft fuhr.

Trotz sofortiger Bremsung kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 19-jährige Verursacher auf die Motorhaube des Wagens prallte und sich hierdurch leicht verletzte. Am PKW entstand Sachschaden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Verursacher einen Wert von 2,37 Promille. Gegen die Begleitpersonen wurden Platzverweise ausgesprochen und dem Verursacher eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie Nötigung verantworten.

Polizei-Hotspot Müden – mehrere Delikte an Vatertag

In Müden trafen sich gegen 15.30 Uhr etwa 50 Personen am dortigen Edeka-Parkplatz. Mindestens ein Jugendlicher der Gruppe kletterte auf das Gebäude des Supermarktes. Beim polizeilichen Einschreiten solidarisierte sich die Gruppe zeitweise gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Strafbare Handlungen wurden jedoch nicht festgestellt. Gegen 20.20 Uhr randalierten dann etwa 30 Personen derselben Gruppe in anderen Teilen der Ortschaft. Nach erfolgter Feststellung der Personalien sagten drei Personen die Reinigung einer besonders stark vermüllten Örtlichkeit zu, welche im Laufe des heutigen Tages überprüft wird. Durch die hohe Polizeipräsenz konnten insbesondere in Müden mit größter Wahrscheinlichkeit potentielle Taten verhindert werden.

Gegen 19.30 Uhr räumten Polizeibeamte nach einer zuvor gemeldeten Schlägerei die Kiesgrube in Dalldorf. In Neudorf-Platendorf kam es um 20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Der Verursacher wurde zur Verhinderung weitere Straftaten ins Polizeigewahrsam Gifhorn gebracht.

Täter treten in Gifhorn Außenspiegel ab

Im Stadtgebiet Gifhorn traten gegen 20.40 Uhr zwei Personen den Außenspiegel eines geparkten Autos ab. Einer der Täter wurde festgenommen. Im Zuge weiterer Einsätze erwischte die Polizei zwei weitere Personen, die die vergangene Nacht im Polizeigewahrsam verbrachten. In allen Fällen spielten Alkoholisierungen eine nicht unerhebliche Rolle.

