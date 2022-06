Überholmanöver sorgt für Totalschaden auf der B244 bei Gifhorn

Am Pfingstsonntag kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der B244. Ein 40-Jähriger befuhr gegen 13.30 Uhr die Straße mit seinem LKW (7,5 Tonner) in Richtung Repke. Zwischen der Abzweigung nach Dedelstorf und der Ortschaft Repke wurde er von einem Auto überholt.

Weil jedoch Gegenverkehr entgegenkam, scherte der Fahrer oder die Fahrerin dieses Autos so dicht vor dem 40-Jährigen ein, dass dieser auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dort stieß er frontal mit einem Baum zusammen und verletzte sich dadurch leicht. Das überholende Fahrzeug setzte die Fahrt unvermittelt fort. An dem LKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache melden sich bitte unter (05832) 979340 bei der Polizei Hankensbüttel.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn:

Autoreifen in Hankensbüttel zerstochen

Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto kam es am vergangenen Wochenende in der Steimker Straße in Hankensbüttel. Unbekannte Täter zerstachen einen Reifen eines Toyota Yaris, der auf einem dortigen Parkstreifen stand. Darüber hinaus wurde die Antenne abgeknickt und der Heckscheibenwischer abgerissen.

Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melde sich bitte unter (05831) 252880 bei der Polizei Wittingen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de