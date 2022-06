Hausarzt in Didderse

Hausarzt in Didderse Didderser begrüßen neuen Hausarzt

Vertreter von Gemeinde, Politik und Verbänden begrüßen den Medizer Christopher Theißen an seiner neuen Wirkungsstätte in Didderse.

Didderse. Allgemeinmediziner Christopher Theißen eröffnet am 1. Juli seine Praxis in der Hauptstraße in Didderse.