Meine. Das Futterlager auf dem Festplatz in Meine geht am Dienstagabend komplett in Flammen auf. Die Premiere soll dennoch am Freitag stattfinden.

Das Futterlager des Zirkus ging in Meine in Flammen auf. Fernando Frank (links) und seine Familie sind entsetzt.

Zirkus Brilliant Schock in der Nacht: Feuer beim Zirkus Brilliant in Meine

Großeinsatz der Feuerwehr auf dem Festplatz am Zellberg am späten Dienstagabend. Das mobile Futterlager des dort gastierenden Zirkus Brilliant war aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Der Verdacht der Brandstiftung steht im Raum. Ohne den schnellen Einsatz dreier Feuerwehren hätte der Brand leicht größere Ausmaße annehmen, auf die Wohnwagen der Zirkusleute übergreifen und in einer Katastrophe enden können.

Der Schrecken ist Fernando Frank ins Gesicht geschrieben. Während die Einsatzkräfte der Ortswehr Meine den Wasserstrahl auf die Strohballen richten, die bereits am Boden oder noch auf dem Aufleger liegen, ringt der Familienvater um Fassung. „Wir hatten großes Glück, das wir noch wach waren und den Brand entdeckt haben“, sagte er. „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn wir schon geschlafen hätten und das Feuer über die umliegenden Bäume auf unseren Wohnwagen übergegriffen hätte.“ Auch Ehefrau Julia und die Söhne Joel, Georgio und Jamiro sind entsetzt. „Wir hätten nebenan geschlafen und der Dieseltank der Heizung wäre schnell von den Flammen erreicht worden“, sagte sie. Die Familie und die Feuerwehr gehen von Brandstiftung.

Ursache für Zirkusbrand steht noch nicht fest

Der Meiner Ortsbrandmeister Sven Köhler, der den Einsatz von 35 Kameraden der Ortswehren Meine, Vordorf und Rethen leitete, drückt sich zur möglichen Ursache etwas vorsichtiger aus als Frank. „Wir wurden um 22.29 Uhr alarmiert“, berichtete er. „Die Aufklärung übernimmt jetzt die Polizei, dafür ist sie da.“

Das Löschwasser hatte den Festplatz in eine Matschwüste verwandelt. „Es kann sein das wir noch Netzmittel beifügen, damit das Wasser besser in die Ballen eindringen kann“, sagte Köhler. Die Polizeibeamtinnen vor Ort kontrollierten Papiere von Anwesenden. „Zur Brandursache können wir noch keine Angaben machen“, sagten sie.

Premiere beim Zirkus Brilliant soll stattfinden

Für den Zirkusdirektor liegt die Ursache derweil auf der Hand. „Mein Sohn hat zuvor Jugendliche beobachtet und das Feuer hat erkennbar von unten angefangen.“ Sabotage im kleinen Umfang, ist laut Frank bei Gastspielen an der Tagesordnung. „Damit müssen wir als Fahrendes Volk leben und wir hängen es nicht an die große Glocke, damit nichts Schlimmeres passiert.“ Fernando Frank berichtet in diesem Zusammenhang von Zucker im Tank und zerstochenen Reifen.

Erst im Laufe des Dienstags hatten die Zirkusleute in Meine mit dem Aufbau begonnen. Der Premiere am Freitag scheint nichts im Wege zu stehen. Außer das neues Futter für die Tiere wie Dromedare, Ziegen, Shetland-Ponys beschafft werden muss. Alleine dafür veranschlagt er etwa 700 Euro. „Alle zehn Rundballen sind ruiniert und wir müssen schauen, wie wir sie entsorgen“, sagte er.

