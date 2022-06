Das Gifhorner Weinfest findet wieder statt

Das Gifhorner Weinfest findet nach zweijähriger Pause wieder statt. Von Donnerstag, 30. Juni, bis Samstag, 1. Juli, verwandelt sich die Gifhorner Fußgängerzone im Bereich des City-Brunnens in ein fröhliches Weindorf. Die City-Gemeinschaft begrüßt die bereits bekannten fünf Winzer: das Weingut Achenbach, das Weingut Busch, das Wein- und Sektgut Dorst, das Weingut Lindenhof und das Weingut Knell. Sie präsentieren täglich von 11 bis 23 Uhr ihre 2020er Weine und eine Auswahl des 2021er Jahrgangs.

Jeweils von 17 bis 23 Uhr wird Musik gespielt. Am Donnerstag spielt das Duo „Angels’s Share J M“ von 18 bis 21 Uhr. Auch an den nächsten Tagen wird ein musikalisches Programm geboten. Am Freitagabend spielt „Barcoustics“ aus Braunschweig niveauvolle Loungemusik ab 18.30 bis 21.15 Uhr und am Samstag tritt „The Crazy Beats“ von 18 bis 22 Uhr auf.

Das Parkhaus in der Hindenburgstraße sowie das Schütte-Parkhaus sind an den drei Tagen bis jeweils 22 Uhr geöffnet.

red

