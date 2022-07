Feuerwehr Kreis Gifhorn Feuer in Dannenbüttel: Zwei Hektar Feld stehen in Flammen

Dannenbüttel. Am Samstagnachmittag geriet ein Getreidefeld in Dannenbüttel in Brand. Rund 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Das ist zur Ursache bekannt.